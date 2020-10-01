Пожежі на Луганщині: Шмигаль обіцяє виділити кошти постраждалим

Сума збитків ще встановлюється

Сума збитків ще встановлюється

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Кабінет міністрів виділить кошти для допомоги постраждалим та подолання наслідків пожеж в Луганській області.

Про це у Telegram написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує RegioNews

"Вчора ввечері на Луганщині вздовж лінії розмежування виникло кілька масштабних осередків лісових пожеж. Уряд виділить кошти з резервного фонду державного бюджету для допомоги постраждалим та подолання наслідків пожеж в Луганській області," - повідомив він.

Шмигаль наголосив, що сума збитків ще встановлюється.

"Очікуємо оперативних розрахунків від Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та ДСНС. Зараз важливо якнайшвидше допомогти людям", - додав прем'єр.

Також Шмигаль заявив, що на місці в цілодобовому режимі працюють рятувальники та особисто голова ДСНС Микола Чечоткін.

"Для оперативної взаємодії з урядом на місце за моїм дорученням терміново вилетіла урядова команда в складі першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, першого заступника міністра реінтеграції Ростислава Замлинського та голови Держлісагентства Василя Кузьовича", - повідомив він.

Очільник українського уряду додав, що ситуацію щодо гасіння лісової пожежі в Луганській області сьогодні розгляне комісія ТЕБ і НС.

Нагадаємо, на Луганщині у шести селах одночасно спалахнули пожежі, місцева влада вважає, що це сталося не випадково.

30 вересня на Луганщині через лісові пожежі евакуюють жителів двох сіл.

За станом на 9 годину ранку 1 жовтня загинули 4 людини, у підпалі звинувачують бойовиків.

За останніми даними, кількість загиблих у лісових пожежах на Луганщині зросла до 5 осіб.

Президент доручив Генпрокурору Ірині Венедіктовій розібратися з причинами пожеж на Луганщині.