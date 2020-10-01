Пожежі на Луганщині: Шмигаль обіцяє виділити кошти постраждалим
Кабінет міністрів виділить кошти для допомоги постраждалим та подолання наслідків пожеж в Луганській області.
Про це у Telegram написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує RegioNews
"Вчора ввечері на Луганщині вздовж лінії розмежування виникло кілька масштабних осередків лісових пожеж. Уряд виділить кошти з резервного фонду державного бюджету для допомоги постраждалим та подолання наслідків пожеж в Луганській області," - повідомив він.
Шмигаль наголосив, що сума збитків ще встановлюється.
"Очікуємо оперативних розрахунків від Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та ДСНС. Зараз важливо якнайшвидше допомогти людям", - додав прем'єр.
Також Шмигаль заявив, що на місці в цілодобовому режимі працюють рятувальники та особисто голова ДСНС Микола Чечоткін.
"Для оперативної взаємодії з урядом на місце за моїм дорученням терміново вилетіла урядова команда в складі першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, першого заступника міністра реінтеграції Ростислава Замлинського та голови Держлісагентства Василя Кузьовича", - повідомив він.
Очільник українського уряду додав, що ситуацію щодо гасіння лісової пожежі в Луганській області сьогодні розгляне комісія ТЕБ і НС.
Нагадаємо, на Луганщині у шести селах одночасно спалахнули пожежі, місцева влада вважає, що це сталося не випадково.
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