На Луганщині у шести селах одночасно спалахнули пожежі
30 вересня у шести селах Станично-Луганського району Луганської області одночасно почались пожежі.
Про це у Facebook повідомляє Станично-Луганська районна державна адміністрація, передає RegioNews.
Протягом шести років, кожного разу, як тільки здіймається сильний вітер, так на території району виникає пожежа. Зазвичай вони "починаються” з берега Северського Донця, або десь по далі, від пострілу міни, трасируючого заряду, РПГ, СПГ тощо”, - йдеться в повідомленні.
За даними РДА, повідомленні про пожежі почали надходити об 11 годині. Одночасно, пожежі "виникли” у селах Артема, Піщане, Плотина, Тепле, Малинове, Валуйське.
Станом на 15.00, на жаль, додалась ще пожежа в Болотеному та Красній Талівці. У селі Артема пожежа розповсюдилась у житловому масиві, наразі пожежні підрозділи рятують житлові будинки”, - повідомляють в РДА.
Зараз для гасіння пожеж залучені усі екіпажі ДСНС та лісової охорони. Допомагають фермерські господарства. Проводять опашку територій та підвозять воду.
Нагадаємо, мер Краматорська розповів про масштабну пожежу у лісі під містом, причину загоряння ще встановлюють.