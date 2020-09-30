На Луганщині у шести селах одночасно спалахнули пожежі

Місцева влада вважає, що це трапилось не випадково

Місцева влада вважає, що це трапилось не випадково

Фото: Facebook

Про це у Facebook повідомляє Станично-Луганська районна державна адміністрація, передає RegioNews.

Протягом шести років, кожного разу, як тільки здіймається сильний вітер, так на території району виникає пожежа. Зазвичай вони "починаються” з берега Северського Донця, або десь по далі, від пострілу міни, трасируючого заряду, РПГ, СПГ тощо”, - йдеться в повідомленні.

За даними РДА, повідомленні про пожежі почали надходити об 11 годині. Одночасно, пожежі "виникли” у селах Артема, Піщане, Плотина, Тепле, Малинове, Валуйське.

Станом на 15.00, на жаль, додалась ще пожежа в Болотеному та Красній Талівці. У селі Артема пожежа розповсюдилась у житловому масиві, наразі пожежні підрозділи рятують житлові будинки”, - повідомляють в РДА.

Зараз для гасіння пожеж залучені усі екіпажі ДСНС та лісової охорони. Допомагають фермерські господарства. Проводять опашку територій та підвозять воду.

Нагадаємо, мер Краматорська розповів про масштабну пожежу у лісі під містом, причину загоряння ще встановлюють.