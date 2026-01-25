Орест Саламаха помер у лікарні

Фото: lviv.media

25 січня у селі Сокільники біля Львова сталася смертельна ДТП за участі квадроцикла та маршрутки. За попередньою інформацією, за кермом квадроцикла перебував народний депутат України від партії "Слуга народу" Орест Саламаха

Про це повідомляє LVIV.MEDIA, передає RegioNews.

За даними видання, водій квадроцикла на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним таксі. Після аварії депутата у критичному стані госпіталізували до однієї з лікарень Львова.

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що Орест Саламаха помер у лікарні.

На оприлюднених у мережі світлинах видно, що внаслідок лобового зіткнення маршрутка зазнала значних пошкоджень з водійського боку. Передня частина квадроцикла також суттєво понівечена.

Про загибель Ореста Саламахи також повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Унаслідок ДТП на Львівщині загинув народний депутат від "Слуги народу” Орест Саламах", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Смерть парламентаря підтвердив і голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев.

Орест Саламаха: що про нього відомо

Орест Саламаха був народним депутатом України IX скликання, обраним у 2019 році за виборчим округом №121 у Львівській області як безпартійний від партії "Слуга народу". Член однойменної фракції та Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

У 2020 році увійшов до ради Львівської обласної організації партії "Слуга народу". Під час президентських виборів 2019 року був довіреною особою Володимира Зеленського.

До політичної діяльності працював у будівельній компанії ТОВ "Буд Інвест Ком", де обіймав посади менеджера з постачання, заступника директора з будівництва та директора підприємства.

Нагадаємо, 14 січня помер народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Кабанов. До цього він працював сценарист у "Студія Квартал-95". Він працював у комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Йому було 52 роки.