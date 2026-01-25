18:14  25 січня
Сніг, ожеледь і дощі в Україні: прогноз погоди на найближчі дні
15:41  25 січня
Зірвався з висоти: у Києві під час робіт на енергооб'єкті загинув рятувальник
14:52  25 січня
На Закарпатті перекинувся автобус із дітьми: є травмовані
UA | RU
UA | RU
25 січня 2026, 20:53

В ДТП на Львівщині загинув народний депутат від "Слуги Народу"

25 січня 2026, 20:53
Читайте также на русском языке
Орест Саламаха помер у лікарні
Орест Саламаха помер у лікарні
Фото: lviv.media
Читайте также
на русском языке

25 січня у селі Сокільники біля Львова сталася смертельна ДТП за участі квадроцикла та маршрутки. За попередньою інформацією, за кермом квадроцикла перебував народний депутат України від партії "Слуга народу" Орест Саламаха

Про це повідомляє LVIV.MEDIA, передає RegioNews.

За даними видання, водій квадроцикла на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним таксі. Після аварії депутата у критичному стані госпіталізували до однієї з лікарень Львова.

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що Орест Саламаха помер у лікарні.

На оприлюднених у мережі світлинах видно, що внаслідок лобового зіткнення маршрутка зазнала значних пошкоджень з водійського боку. Передня частина квадроцикла також суттєво понівечена.

Про загибель Ореста Саламахи також повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Унаслідок ДТП на Львівщині загинув народний депутат від "Слуги народу” Орест Саламах", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Смерть парламентаря підтвердив і голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев.

Орест Саламаха: що про нього відомо

Орест Саламаха був народним депутатом України IX скликання, обраним у 2019 році за виборчим округом №121 у Львівській області як безпартійний від партії "Слуга народу". Член однойменної фракції та Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

У 2020 році увійшов до ради Львівської обласної організації партії "Слуга народу". Під час президентських виборів 2019 року був довіреною особою Володимира Зеленського.

До політичної діяльності працював у будівельній компанії ТОВ "Буд Інвест Ком", де обіймав посади менеджера з постачання, заступника директора з будівництва та директора підприємства.

Нагадаємо, 14 січня помер народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Кабанов. До цього він працював сценарист у "Студія Квартал-95". Він працював у комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Йому було 52 роки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП народні депутати
На Закарпатті перекинувся автобус із дітьми: є травмовані
25 січня 2026, 14:52
На Київщині зіткнулися дві вантажівки: виникла пожежа, є загиблий та травмований
24 січня 2026, 19:05
На Полтавщині зіткнулися Lexus і Nissan: постраждали дві водійки
24 січня 2026, 17:19
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Сніг, ожеледь і дощі в Україні: прогноз погоди на найближчі дні
25 січня 2026, 18:14
Єрмак повертається до адвокатської практики після звільнення з ОП
25 січня 2026, 17:58
Світоліна обіграла росіянку і пройшла у чвертьфінал Australian Open
25 січня 2026, 17:40
У Білорусі шпіц Лукашенка має більше прав, ніж сам народ – Зеленський
25 січня 2026, 17:19
Дружківка під ударами "Смерчів": загинула пенсіонерка, ще троє поранені
25 січня 2026, 16:49
Прильоти в Харкові: БпЛА влучив у багатоповерхівку, постраждала жінка
25 січня 2026, 16:16
Зірвався з висоти: у Києві під час робіт на енергооб'єкті загинув рятувальник
25 січня 2026, 15:41
На Закарпатті перекинувся автобус із дітьми: є травмовані
25 січня 2026, 14:52
"Флеш" став радником Федорова: фокус на РЕБ і дронах на фронті
25 січня 2026, 14:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Віталій Портніков
Андрій Герус
Юрій Чевордов
Всі блоги »