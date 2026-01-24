На Київщині зіткнулися дві вантажівки: один водій загинув, інший – у лікарні

Фото: ДСНС

ДТП сталася вранці 24 січня на кільцевій дорозі біля села Калинівка, що на Броварщині

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Зіткнулися дві вантажівки Scania та Volvo. Внаслідок удару у фурі Scania спалахнув моторний відсік. Рятувальники, які прибули на виклик, загасили пожежу.

Також співробітники ДСНС за допомогою спецінструментів деблокували із понівечених кабін загиблого 60-річного водія Scania, а також травмованого 56-річного кермувальника Volvo.

Причини ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 24 січня на Харківщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась. Загинула двомісячна дитина, постраждала 24-річна жінка та 4-річна дитина.