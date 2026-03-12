Фото: Львівська митниця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

В середу, 11 березня, у пункті пропуску "Краківець – Корчова" митники зупинили мікроавтобус Mercedes Benz, у якому намагалися незаконно ввезти книги з РФ. За кермом автомобіля перебував 48-річний житель Полтавської області.

Водій обрав "зелений коридор", запевняючи, що не має товарів для обов’язкового декларування. Проте під час огляду машини митники знайшли 66 книг, надрукованих у Росії. Їхня орієнтовна вартість становить 145 тисяч гривень.

На водія склали протокол за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, на які законодавством встановлено заборони щодо ввезення).

