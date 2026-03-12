09:52  12 березня
12 березня 2026, 10:42

На Львівщині митники вилучили партію російських книг

12 березня 2026, 10:42
Фото: Львівська митниця
Митники зупинили партію друкованої продукції країни-агресора

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

В середу, 11 березня, у пункті пропуску "Краківець – Корчова" митники зупинили мікроавтобус Mercedes Benz, у якому намагалися незаконно ввезти книги з РФ. За кермом автомобіля перебував 48-річний житель Полтавської області.

Водій обрав "зелений коридор", запевняючи, що не має товарів для обов’язкового декларування. Проте під час огляду машини митники знайшли 66 книг, надрукованих у Росії. Їхня орієнтовна вартість становить 145 тисяч гривень.

На водія склали протокол за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, на які законодавством встановлено заборони щодо ввезення).

Нагадаємо, раніше на Львівщині митники вилучили техніку Apple, Garmin та Samsung. Орієнтовна вартість вилученого товару становить 1,7 мільйона гривень.

