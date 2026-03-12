Майже 900 вейпів у стелі: на Львівщині затримали контрабанду в мікроавтобусі
На пункті пропуску "Шегині" прикордонники спільно з митниками викрили контрабанду електронних сигарет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Житель Львівщини намагався приховано ввезти товар із Польщі. Під час перевірки мікроавтобуса Volkswagen прикордонники помітили зміни у конструкції салону.
Після демонтажу панелей у спеціально обладнаних схованках під стелею знайшли 873 електронні сигарети.
Прикордонникам 39-річний водій пояснив, що забрав товар у Перемишлі та мав доставити на Львівщину.
Вейпи та автомобіль вилучили.
Нагадаємо, раніше на Буковині прикордонники зупинили на кордоні з Румунією мікроавтобус із "сюрпризом" – схованими у спеціально обладнаному місці сигаретами.
