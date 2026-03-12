Фото: ДПСУ

На пункті пропуску "Шегині" прикордонники спільно з митниками викрили контрабанду електронних сигарет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Житель Львівщини намагався приховано ввезти товар із Польщі. Під час перевірки мікроавтобуса Volkswagen прикордонники помітили зміни у конструкції салону.

Після демонтажу панелей у спеціально обладнаних схованках під стелею знайшли 873 електронні сигарети.

Прикордонникам 39-річний водій пояснив, що забрав товар у Перемишлі та мав доставити на Львівщину.

Вейпи та автомобіль вилучили.

