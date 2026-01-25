18:14  25 января
25 января 2026, 20:53

В ДТП во Львовской области погиб народный депутат от "Слуги Народа"

25 января 2026, 20:53
Орест Саламаха умер в больнице
Орест Саламаха умер в больнице
Фото: lviv.media
25 января в селе Сокольники возле Львова произошло смертельное ДТП с участием квадроцикла и маршрутки. По предварительной информации, за рулем квадроцикла находился народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Орест Саламаха

Об этом сообщает LVIV.MEDIA, передает RegioNews.

По данным издания, водитель квадроцикла на большой скорости выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным такси. После аварии депутата в критическом состоянии госпитализировали в одну из больниц Львова.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что Орест Саламаха умер в больнице.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что в результате лобового столкновения маршрутка получила значительные повреждения с водительской стороны. Передняя часть квадроцикла также существенно повреждена.

О гибели Ореста Саламахи также сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"В результате ДТП во Львовской области погиб народный депутат от "Слуги народа" Орест Саламах", - написал он в своем телеграмм-канале.

Смерть парламентария подтвердил и председатель комитета Верховной Рады по финансам Даниил Гетманцев.

Орест Саламаха: что о нем известно

Орест Саламаха был народным депутатом Украины IX созыва, избранным в 2019 году по избирательному округу №121 во Львовской области, как беспартийный от партии "Слуга народа". Член одноименной фракции и Комитета Верховной Рады по бюджету.

В 2020 году вошел в совет Львовской областной организации партии "Слуга народа". Во время президентских выборов 2019 был доверенным лицом Владимира Зеленского.

До политической деятельности работал в строительной компании ООО "Строй Инвест Ком", где занимал должности менеджера по снабжению, заместителя директора по строительству и директора предприятия.

Напомним, 14 января скончался народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Кабанов. До этого он работал сценаристом в "Студия Квартал-95". Он работал в комитете Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике. Ему было 52 года.

