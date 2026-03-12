ГРВІ в Україні: за тиждень кількість хворих зменшилась на 6,7%

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні за тиждень з 2 до 8 березня на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 156 684 людини. Це на 6,7% менше, ніж тижнем раніше

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

За даними епідеміологічного моніторингу, госпіталізовано 4 118 пацієнтів, серед яких 2 286 дітей.

Перевищення середнього рівня інтенсивності епідемічного процесу зафіксували у Волинській області та Житомирській області. Також перевищення низького рівня зареєстрували в Івано-Франківській області.

У Києві та більшості регіонів України показники захворюваності залишаються на фоновому рівні.

Водночас за тиждень COVID-19 підтвердили у 141 людини, що на 35,9% менше, ніж у попередній період.

Як уберегтися від ГРВІ: поради фахівців

Регулярно мийте руки з милом не менше 30 секунд. Провітрюйте приміщення та проводьте вологе прибирання. Дотримуйтеся дистанції у місцях скупчення людей. Прикривайте рот і ніс серветкою або ліктем під час кашлю та чхання; Якщо захворіли – залишайтеся вдома або використовуйте маску під час контакту з іншими людьми.

Нагадаємо, за даними фахівців, на Миколаївщині циркулює найважчий вид грипу. Він швидко мутує і може спричинити важкі ускладнення: пневмонію, дихальну недостатність чи навіть менінгіт.

Як відомо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.