На Полтавщині зіткнулися Lexus і Nissan: двоє постраждалих

Фото: поліція

ДТП сталася 23 січня близько 19:00 на автодорозі Київ-Харків, поблизу села Верхоли Полтавського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час розвороту 38-річна водійка Lexus зіткнулася з автомобілем Nissan, за кермом якого була 45-річна жінка.

Внаслідок ДТП постраждали обидві водійки. Їх госпіталізували.

За даним відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

Нагадаємо, вранці 24 січня на Харківщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась. Загинула двомісячна дитина, постраждала 24-річна жінка та 4-річна дитина.