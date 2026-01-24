На Полтавщині зіткнулися Lexus і Nissan: двоє постраждалих

На Полтавщині зіткнулися Lexus і Nissan: постраждали дві водійки
ДТП сталася 23 січня близько 19:00 на автодорозі Київ-Харків, поблизу села Верхоли Полтавського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Під час розвороту 38-річна водійка Lexus зіткнулася з автомобілем Nissan, за кермом якого була 45-річна жінка.
Внаслідок ДТП постраждали обидві водійки. Їх госпіталізували.
За даним відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.
Нагадаємо, вранці 24 січня на Харківщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась. Загинула двомісячна дитина, постраждала 24-річна жінка та 4-річна дитина.
