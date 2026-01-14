Помер депутат від "Слуги народа": що відомо

Фото з відкритих джерел

Стало відомо про смерть народного депутата. Йому було 52 роки

Про це повідомив депутат Жан Беленюк, передає RegioNews.

Жан Беленюк повідомив, що помер народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Кабанов. Згодом цю інформацію підтвердив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук: він сказав про це під час засідання 14 січня.

Довідка. Олексій Кабано був обраний до Верховної Ради від партії "Слуга Народу" по списку під номером 87. До цього він працював сценарист у "Студія Квартал-95". Він працював у комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Йому було 52 роки.

Нагадаємо, у квітні минулого року передчасно пішов із життя народний депутат України IX скликання Володимир Мороз.