На Закарпатті перекинувся автобус із дітьми: є травмовані

Фото: 103 Закарпаття – ЗЦЕМД МК

У неділю, 25 січня, на Закарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса з дітьми

Про це повідомив Закарпатський центр екстреної медичної допомоги, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, о 08:36 через ожеледь мікроавтобус Mercedes Sprinter з’їхав з траси між Перечином та селом Зарічово й перекинувся на бік.

Унаслідок аварії травмувалися шестеро дітей віком від 8 до 14 років та одна жінка. Один хлопчик із травмами середньої тяжкості госпіталізований до Мукачівської обласної дитячої лікарні. Решту постраждалих доставили до медичних закладів Ужгорода.

За даними медиків, загрози життю травмованих немає, їхній стан стабільний.

Медики закликають водіїв бути особливо уважними на дорогах, адже через відлигу на асфальті утворюється прихована ожеледь, особливо на гірських ділянках.

