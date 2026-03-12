Фото: ОГП

До суду направили обвинувальний акт щодо жительки Кропивницького району, чия недбалість призвела до смерті немовляти. Її звинувачують у невиконанні батьківських обов’язків та залишенні дитини в небезпеці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 27-річна жінка – переселенка з Харківщини. Раніше її вже позбавили батьківських прав щодо чотирьох інших дітей, які нині проживають у патронатній сім’ї.

На Кіровоградщині вона мешкала в одному із сіл Устинівської громади у співмешканця – військовослужбовця, який перевіз її після початку повномасштабної війни.

Жінка народила 27 жовтня 2025 року хлопчика. Уже в перші дні життя дитина потребувала медичного нагляду. 3 листопада немовля у тяжкому стані доставили до обласної лікарні. Попри наполягання медиків на госпіталізації, мати письмово відмовилася від лікування та забрала сина додому.

У наступні дні стан немовляти стрімко погіршувався. 10 листопада жінка привезла його до райлікарні. Медики встановили ознаки тяжкого інфекційного ураження та вимагали негайної госпіталізації. Однак жінка без пояснення причин схопила 13-денну дитину та самовільно залишила лікарню.

Того ж дня 13-денний хлопчик помер удома. Про це поліцію повідомив співмешканець жінки. Експертиза встановила, що причиною смерті стала легенева недостатність через двосторонню пневмонію.

Наразі жінка перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Їй загрожує до 5 років увʼязнення.

Також прокуратура ініціювала службове розслідування щодо дій медиків, які дозволили матері забрати тяжкохвору дитину з лікарні.

