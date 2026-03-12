Фото: ДБР

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Посадовець збирав інформацію про квартири, власники яких померли та не мали спадкоємців. За законом така нерухомість має переходити у власність громади.

Щоб провернути оборудку, правоохоронець залучив знайомого, який уже є обвинуваченим у шахрайстві з нерухомістю. Разом вони переоформлювали квартири на підставних осіб.

Правоохоронця затримали. Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Фігуранту загрожує до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, зловмисники встигли переоформити та продати одну квартиру за понад 1 млн гривень. За такою ж схемою вони планували реалізувати ще дві. ДБР зупинило незаконне відчуження інших квартир, тож нерухомість залишилася у власності держави.