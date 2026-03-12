09:52  12 березня
На Чернігівщині лікарці оголосили підозру через смерть 12-річної дитини
08:43  12 березня
На Вінниччині засудили водія вантажівки за ДТП із шістьма загиблими
08:21  12 березня
На Київщині нетверезий чоловік влаштував стрілянину в магазині
12 березня 2026, 08:43

На Вінниччині засудили водія вантажівки за ДТП із шістьма загиблими

12 березня 2026, 08:43
Фото: поліція
Суд виніс вирок водію DAF, який спричинив смертельну аварію у жовтні 2024 року біля села Писарівка Вінницького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій вантажівки під час маневру перетнув подвійну суцільну лінію та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з мікроавтобусом Renault.

Внаслідок удару водій Renault та п’ятеро його пасажирів загинули на місці. Серед жертв – двоє неповнолітніх хлопців.

Суд визнав 37-річного чоловіка винним за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Його засудили до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ввечері 7 березня на Сумщині п'яний працівник лісгоспу на службовому авто збив 15-річну дівчину. Дитина отримала тяжкі травми.

