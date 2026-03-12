Фото: поліція

Суд виніс вирок водію DAF, який спричинив смертельну аварію у жовтні 2024 року біля села Писарівка Вінницького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій вантажівки під час маневру перетнув подвійну суцільну лінію та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з мікроавтобусом Renault.

Внаслідок удару водій Renault та п’ятеро його пасажирів загинули на місці. Серед жертв – двоє неповнолітніх хлопців.

Суд визнав 37-річного чоловіка винним за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Його засудили до 10 років позбавлення волі.

