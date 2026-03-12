Ілюстративне фото: pixabay

У Ніжинському районі поліція повідомила про підозру лікарці, чиє неналежне виконання професійних обов’язків призвело до смерті дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Слідство встановило, що лікар припустилася грубих помилок у діагностиці та лікуванні.

Трагедія сталася у червні 2025 року. До сімейної лікарки звернулася мати з 12-річним сином. Хлопчик мав високу температуру та висип. Лікарка поставила діагноз "скарлатина", проте неправильно оцінила ступінь тяжкості стану дитини та призначила помилкове лікування. Через це бактеріальна інфекція прогресувала, що призвело до смерті хлопчика.

Експертиза підтвердила, що лікарка проігнорувала стандарти надання медичної допомоги та посадові інструкції.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 140 ККУ (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником). Їй загрожує до трьох років обмеження волі або до п’яти років ув'язнення з позбавленням права займатися медичною діяльністю.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше правоохоронці завершили розслідування та передали до суду справу стосовно двох акушерок-гінекологинь пологового відділення Острозької лікарні в Рівненській області. Їх звинувачують у недбалості, що призвела до загибелі новонародженої дівчинки.