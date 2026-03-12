09:52  12 березня
На Чернігівщині лікарці оголосили підозру через смерть 12-річної дитини
08:43  12 березня
На Вінниччині засудили водія вантажівки за ДТП із шістьма загиблими
08:21  12 березня
На Київщині нетверезий чоловік влаштував стрілянину в магазині
UA | RU
UA | RU
12 березня 2026, 09:52

На Чернігівщині лікарці оголосили підозру через смерть 12-річної дитини

12 березня 2026, 09:52
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

У Ніжинському районі поліція повідомила про підозру лікарці, чиє неналежне виконання професійних обов’язків призвело до смерті дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Слідство встановило, що лікар припустилася грубих помилок у діагностиці та лікуванні.

Трагедія сталася у червні 2025 року. До сімейної лікарки звернулася мати з 12-річним сином. Хлопчик мав високу температуру та висип. Лікарка поставила діагноз "скарлатина", проте неправильно оцінила ступінь тяжкості стану дитини та призначила помилкове лікування. Через це бактеріальна інфекція прогресувала, що призвело до смерті хлопчика.

Експертиза підтвердила, що лікарка проігнорувала стандарти надання медичної допомоги та посадові інструкції.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 140 ККУ (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником). Їй загрожує до трьох років обмеження волі або до п’яти років ув'язнення з позбавленням права займатися медичною діяльністю.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше правоохоронці завершили розслідування та передали до суду справу стосовно двох акушерок-гінекологинь пологового відділення Острозької лікарні в Рівненській області. Їх звинувачують у недбалості, що призвела до загибелі новонародженої дівчинки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернігівська область смерть дитини смерть пацієнта суд Лікар
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Бензин і дизель ростуть у ціні: що буде з проїздом у Запоріжжі
12 березня 2026, 10:57
На Львівщині митники вилучили партію російських книг
12 березня 2026, 10:42
В Україні запускають нову систему контролю вакцинації: що зміниться
12 березня 2026, 10:39
Смертельне "прибирання": на Львівщині через спалювання сухостою загинула людина
12 березня 2026, 10:24
Бомба в каструлі та військова форма для маскування: СБУ запобігла теракту в центрі Рівного
12 березня 2026, 10:08
Для закінчення війни США мають тиснути на Росію, а не на мене, – Зеленський
12 березня 2026, 09:44
СБУ проводить обшуки у міській раді Львова: що відомо
12 березня 2026, 09:35
У Києві іноземець влаштував стрілянину та поранив чоловіка
12 березня 2026, 09:28
РФ атакувала Україну 94 ударними БпЛА: як відпрацювала ППО
12 березня 2026, 09:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Анатолій Амелін
Всі блоги »