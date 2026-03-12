Фото: поліція

Правоохоронці викрили двох мешканців Могилів-Подільського району на організації незаконного перетину кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ділки розробили маршрут в обхід прикордонних патрулів. "Клієнт" мав зустрітися з ними у домовленому місці, після чого його доставляли до річки та інструктували про спосіб "трансферу". Перетнути кордон чоловік мав у купленому ним гідрокостюмі, перепливши Дністер.

Свої послуги 22-річні фігуранти оцінили у 2000 доларів з людини.

Поліція спільно з прикордонниками затримала організаторів під час спроби переправи. У них вилучили автомобіль, телефони, гроші та гідрокостюм.

Затриманим оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Їм загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд взяв фігурантів під варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 266 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали чоловіка, який намагався переплисти Дунай і втекти до Румунії. Для форсування річки чоловік придбав гідрокостюм та водний електроскутер.