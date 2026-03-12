Бензин і дизель ростуть у ціні: що буде з проїздом у Запоріжжі

АЗС у Запоріжжі. Фото: "Справжнє"

У Запоріжжі, як і по всій Україні, зросли ціни на бензин, дизельне пальне та скраплений газ. На початку минулого тижня жителі прифронтового міста масово заправляли авто "про запас", але вже на цьому тижні ажіотаж значно спав

Про це пише "Справжнє", передає RegioNews.

"За останні дні у нас на дві гривні знизилася ціна. Зараз такої активності покупців немає. Чи буде ще підвищення, залежатиме від світового ринку", – каже працівниця АЗС Юлія.

Багато водіїв змушені заправлятися за новими тарифами. Ілля, який часто користується авто для роботи, каже: "Ціна неприємна, але що робити? Потрібно пересуватися, працювати… Беру по 10 літрів на тиждень".

Ілля. Фото: "Справжнє"

Чек Іллі. Фото: "Справжнє"

На приватних заправках бензин і дизель зараз коштують на 2-3 гривні дорожче, скраплений газ – приблизно на 5 грн більше.

Сергій, також запоріжець, зауважує: "Ціни нікому не подобаються, але я користуюся паливною карткою від фірми – це полегшує ситуацію". Водійка Світлана додає: "Дорого, але паніки не було, запасів не робили. Ми ніяк не можемо вплинути на ціни".

Деякі жителі вже сприймають подорожчання як норму. Віктор зазначає: "Ціни нормальні, і далі зростатимуть, як усе інше в країні".

На тлі подорожчання пального міжміські приватні перевізники вже підняли тарифи на 20-30%. Наприклад, квиток із Запоріжжя до Києва у деяких перевізників зріс із 1000 до 1200 грн.

Міський транспорт поки не підвищував ціни: у КП "Запоріжелектротранс" кажуть, що рішення ще немає.

Експерт ринку пального Сергій Куюн прогнозує подальше зростання цін на дизель: "На вихідних почало заходити пальне по 70 грн/л, в оптовій мережі – 82 грн/л, на станціях – максимум 73 грн/л. До кінця тижня ціна може сягнути 80 грн за літр. В Європі вже спостерігається дефіцит дизельного пального".

Нагадаємо, раніше народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Новини.LIVE зазначила, що пальне на заправках може подорожчати до 150 грн за літр. Це, якщо антимонопольний комітет не виконуватиме свою роботу

Як відомо, на українському роздрібному ринку фіксують подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.