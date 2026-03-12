13 мільйонів українців отримають по 1500 грн: Зеленський анонсував нові виплати

Фото: з відкритих джерел

Про це глава держави повідомив у Телеграм, передає RegioNews.

За його словами, йдеться про спеціальні доплати для пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги, а також про компенсації витрат на пальне.

Разом із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко першим віцепрем'єром Денисом Шмигалем та міністрами уряду було домовлено підготувати кілька програм підтримки населення.

Зокрема, Міністерству соціальної політики доручено розробити програму спеціальних виплат, які планують запровадити вже у квітні. Доплату у 1500 гривень отримають щонайменше 13 мільйонів українців – пенсіонери та люди, які отримують соціальну допомогу.

"Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна", – зазначив президент.

Окрім цього, Міністерству економіки та Міністерству енергетики доручено підготувати програму підтримки для людей, які відчувають тиск через зростання цін на пальне. Це пов’язано з дестабілізацією паливного ринку на тлі ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок.

За словами Зеленського, програма стосуватиметься споживачів дизельного пального, бензину та автомобільного газу. Підтримка працюватиме через систему кешбеку, що дозволить компенсувати частину витрат на пальне.

Президент доручив уряду найближчим часом опрацювати деталі програм і представити їх громадськості.

Нагадаємо, раніше 14 млн українців подали заявки на отримання 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Про програму "Зимова підтримка"

Програма "Зимова підтримка" (раніше – "Зимова єПідтримка") була запроваджена урядом України у грудні 2024 року з метою допомоги громадянам у складний зимовий період. Її реалізовує Міністерство соціальної політики спільно з Мінцифри через застосунок "Дія".

Основна ідея програми – підтримати населення під час зростання витрат на комунальні послуги, ліки та базові потреби, а також стимулювати внутрішню економіку.