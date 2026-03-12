12:50  12 березня
Трансфер до кордону за $14 тисяч: на Рівненщині затримали перевізника
11:27  12 березня
ГРВІ в Україні: за тиждень кількість хворих зменшилась на 6,7%
09:52  12 березня
На Чернігівщині лікарці оголосили підозру через смерть 12-річної дитини
UA | RU
UA | RU
12 березня 2026, 11:51

13 мільйонів українців отримають по 1500 грн: Зеленський анонсував нові виплати

12 березня 2026, 11:51
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський анонсував нові програми державної підтримки для українців

Про це глава держави повідомив у Телеграм, передає RegioNews.

За його словами, йдеться про спеціальні доплати для пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги, а також про компенсації витрат на пальне.

Разом із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко першим віцепрем'єром Денисом Шмигалем та міністрами уряду було домовлено підготувати кілька програм підтримки населення.

Зокрема, Міністерству соціальної політики доручено розробити програму спеціальних виплат, які планують запровадити вже у квітні. Доплату у 1500 гривень отримають щонайменше 13 мільйонів українців – пенсіонери та люди, які отримують соціальну допомогу.

"Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна", – зазначив президент.

Окрім цього, Міністерству економіки та Міністерству енергетики доручено підготувати програму підтримки для людей, які відчувають тиск через зростання цін на пальне. Це пов’язано з дестабілізацією паливного ринку на тлі ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок.

За словами Зеленського, програма стосуватиметься споживачів дизельного пального, бензину та автомобільного газу. Підтримка працюватиме через систему кешбеку, що дозволить компенсувати частину витрат на пальне.

Президент доручив уряду найближчим часом опрацювати деталі програм і представити їх громадськості.

Нагадаємо, раніше 14 млн українців подали заявки на отримання 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Про програму "Зимова підтримка"

Програма "Зимова підтримка" (раніше – "Зимова єПідтримка") була запроваджена урядом України у грудні 2024 року з метою допомоги громадянам у складний зимовий період. Її реалізовує Міністерство соціальної політики спільно з Мінцифри через застосунок "Дія".

Основна ідея програми – підтримати населення під час зростання витрат на комунальні послуги, ліки та базові потреби, а також стимулювати внутрішню економіку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кабмін Україна українці виплати бензин пенсіонери Зеленський Володимир підтримка соцвиплати
Бензин і дизель ростуть у ціні: що буде з проїздом у Запоріжжі
12 березня 2026, 10:57
В Україні вже понад 3,5 тисячі мільйонерів: де найбільше
10 березня 2026, 16:53
У Львові жінка вигадала рідкісне захворювання для виплат
09 березня 2026, 13:15
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
На Буковині всі жителі біля ринку завмерли, щоб вшанувати полеглих героїв
12 березня 2026, 14:35
"Відкати" на каналізації: на Одещині чиновники вимагали від підприємця десятки тисяч хабарів
12 березня 2026, 14:20
Як поважати особистий простір і бути корисним ветеранам та людям з інвалідністю
12 березня 2026, 14:06
Російські удари по Краматорську: пошкоджено 49 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель та 35 авто
12 березня 2026, 13:53
ЗСУ уразили ворожу станцію зі складу зенітного ракетного комплексу в районі Севастополя
12 березня 2026, 13:35
Прокуратура розкрила подробиці обшуків у Львівській міській раді
12 березня 2026, 13:27
На Закарпатті підполковник ТЦК переплатив майже мільйон на пальному для армії
12 березня 2026, 12:58
Трансфер до кордону за $14 тисяч: на Рівненщині затримали перевізника
12 березня 2026, 12:50
СБУ уразила ключову нафтобазу "Тихорецьк" на півдні РФ
12 березня 2026, 12:45
На Закарпатті у фотопастки прикордонників потрапили ведмеді, рисі та кабани
12 березня 2026, 12:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Анатолій Амелін
Всі блоги »