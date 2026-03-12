Смертельне "прибирання": на Львівщині через спалювання сухостою загинула людина

Фото: ДСНС Львівщини

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.

Зокрема, у Львівському районі в селі Новий Яричів горіла суха трава на площі 100 кв.м. На згарищі рятувальники виявили тіло чоловіка 1970 року народження.

У Самбірському районі рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селі Дубляни Самбірського району. Вогонь охопив 30 кв.м сухої трави та чагарників.

Пожежу вдалося загасити силами місцевих мешканців ще до приїзду рятувальників, проте жінка 1957 року народження отримала опіки тіла, її госпіталізували.

У ДСНС наголошують, вогонь в екосистемах некерований. Вітер за лічені секунди перетворює маленьке багаття на стіну вогню.

Нагадаємо, днями в Одесі на ринку "Сьомий кілометр" сталась масштабна пожежа. Горіли павільйони, площа пожежі склала 80 м². На щастя, загиблих та постраждалих немає.