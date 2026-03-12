В Україні запускають нову систему контролю вакцинації: що зміниться

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Національна служба здоров'я та Центр громадського здоров’я підписали Угоду про інформаційну взаємодію, яка дозволить мінімізувати ручне звітування медичних закладів щодо проведених і непроведених щеплень.

Взаємодія між установами відбуватиметься щомісяця з дотриманням усіх безпекових вимог. Передаватиметься виключно деперсоніфікована інформація – дані про вакцинацію без можливості ідентифікації пацієнтів.

На основі цих даних буде створено спільний дашборд у партнерстві з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, що дозволить відстежувати статистику вакцинації на національному рівні, аналізувати охоплення щепленнями та оперативно реагувати на проблемні питання.

"Автоматичне формування даних про щеплення в електронній системі дозволяє лікарю зосередитися на пацієнті, а державі – бачити реальну картину вакцинації. Це основа для сильнішої системи громадського здоров’я і своєчасних рішень у сфері імунізації", – зазначила Наталія Гусак, голова НСЗУ.

Раніше звітування передбачало тривалий ручний процес: медпрацівники заповнювали таблиці, які передавалися до керівництва закладу, далі – у обласні департаменти охорони здоров’я, і лише потім інформація потрапляла на національний рівень.

"Ми починаємо новий етап у системі моніторингу вакцинації – використання даних ЕСОЗ для формування звітності. Це дозволить перейти до сучасної та прозорої системи аналізу охоплення щепленнями для захисту здоров’я людей", – повідомив Володимир Курпіта, генеральний директор Центру громадського здоров’я.

Тепер дані, внесені медиком у ЕСОЗ, автоматично стають частиною загальнонаціональної статистики.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набув чинності оновлений Календар профілактичних щеплень. Тепер обов'язковими будуть щеплення проти 11 інфекційних захворювань. Окрім того, з нового року стартувала безкоштовна вакцинація від ВПЛ для дівчат 12-13 років.