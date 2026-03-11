Час добровольців на фронті минув
Точніше не добровольців, а тих, кого англійською називають militia, що можна перекласти як "народне ополчення" – самоорганізований та озброєний народ
Сучасна війна надто складна та небезпечна, аби займатися нею "у вільний від основної роботи час". Вона вимагає повної концентрації сил та постійного професійного вдосконалення.
Я люблю вислів американського стратега та ветерана Шона Макфейта з його бестселлера "Нові правила війни": "Коли вам потрібно, аби щось на війні було цілком гарантовано зроблене, ви кличете приватний сектор".
Народ фінансує народне ополчення. Бізнес – приватні військові компанії.
Тому я за здорову конкуренцію в українському війську: будь-які послуги, зокрема медичні, має надавати нашим захисникам не той, хто формально є військовослужбовцем, а той, хто це робить краще, ефективніше, дешевше, швидше.
07 серпня 2025
