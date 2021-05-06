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06 травня 2021, 21:01 103

У Запоріжжі відновлюють очне навчання і запускають рух транспорту

06 травня 2021, 21:01 103
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Рішенням Державної комісії ТЕБ та НС із 7 травня на території області скасована "червона” зона карантину
Рішенням Державної комісії ТЕБ та НС із 7 травня на території області скасована "червона” зона карантину
Фото: із відкритих джерел
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У Запоріжжі відновлюють навчання в школах в режимі “офлайн” і скасовують низку інших карантинних обмежень у зв'язку із переходом регіону в “жовту” зону епідемічної небезпеки.

Про це у Facebook повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк, передає RegioNews.

Сьогодні Київ прийняв довгоочікуване для всіх підприємців Запоріжжя рішення та скасував "червоний” рівень карантину для нашого міста. Це дає право відкрити з 7 травня заклади громадського харчування, ринки, магазини, торговельно-розважальні центри, спортивні зали, музеї, бібліотеки тощо”, - йдеться в повідомленні.

Мер зазначив, що їм дозволено працювати виключно із дотриманням усіх вимог карантину. Очне навчання в школах буде відновлене з 11 травня.

Також Володимир Буряк розповів, що з 7 травня громадський транспорт міста буде працювати у звичайному режимі, і довідки на проїзд не потрібні.

Перевезення пасажирів продовжують здійснюватися виключно в захисних масках і за кількістю місць для сидіння”, - додав міський голова.

Нагадаємо, 5 травня у Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях офіційно скасували "червону” зону.

6 травня стало відомо, що Запорізьку та Полтавську області виводять із "червоної” зони карантину.

коронавірус карантин Запоріжжя Володимир Буряк червона зона

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