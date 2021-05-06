В Києві за добу різко зросла кількість інфікованих коронавірусом
У Києві за минулу добу, 5 травня, зафіксували 622 нових випадки інфікування коронавірусом, померли — 23 людини. Водночас одужало — 704 особи
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
За його словами, усього за період пандемії в місті вже 197 357 підтверджених випадків захворювання, летальних випадків – 4720, подолали недугу — 125 315 мешканців столиці.
Зокрема, захворіли:
- 339 жінок віком від 19 до 85 років і 254 чоловіки віком від 19 до 84 років;
- 17 дівчаток від трьох місяців до 15 років та 12 хлопчиків від п’яти днів до 16 років.
До лікарень столиці госпіталізували 90 хворих на COVID-19 та 182 пацієнти — з підозрою на коронавірус та пневмоніями.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 147, у Святошинському – 100 та Дарницькому районі – 99.
4 травня в Києві виявили 143 інфікованих коронавірусом. Померли 16 людей.
Як повідомлялося, наступного тижня Україна може повністю вийти із "червоної” зони карантину. У цій зоні наразі перебувають Сумська, Полтавська та Запорізька області.
Згодом стало відомо, що Запорізьку та Полтавську області виводять із "червоної” зони карантину. У цих областях буде діяти "жовта” зона епідемічної небезпеки.