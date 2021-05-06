В Києві за добу різко зросла кількість інфікованих коронавірусом

Якщо за 4 травня виявили всього 143 захворілих, то за 5 травня – вже 622

Якщо за 4 травня виявили всього 143 захворілих, то за 5 травня – вже 622

Фото з відкритих джерел

У Києві за минулу добу, 5 травня, зафіксували 622 нових випадки інфікування коронавірусом, померли — 23 людини. Водночас одужало — 704 особи

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews. За його словами, усього за період пандемії в місті вже 197 357 підтверджених випадків захворювання, летальних випадків – 4720, подолали недугу — 125 315 мешканців столиці. Зокрема, захворіли: - 339 жінок віком від 19 до 85 років і 254 чоловіки віком від 19 до 84 років; - 17 дівчаток від трьох місяців до 15 років та 12 хлопчиків від п’яти днів до 16 років. До лікарень столиці госпіталізували 90 хворих на COVID-19 та 182 пацієнти — з підозрою на коронавірус та пневмоніями. Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 147, у Святошинському – 100 та Дарницькому районі – 99. 4 травня в Києві виявили 143 інфікованих коронавірусом. Померли 16 людей. Як повідомлялося, наступного тижня Україна може повністю вийти із "червоної” зони карантину. У цій зоні наразі перебувають Сумська, Полтавська та Запорізька області. Згодом стало відомо, що Запорізьку та Полтавську області виводять із "червоної” зони карантину. У цих областях буде діяти "жовта” зона епідемічної небезпеки.

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