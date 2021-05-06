В Запорожье восстанавливают очное обучение и запускают движение транспорта
В Запорожье восстанавливают обучение в школах в режиме "оффлайн" и отменяют ряд других карантинных ограничений в связи с переходом региона в "желтую" зону эпидемической опасности.
Об этом в Facebook сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк, передает RegioNews.
Сегодня Киев принял долгожданное для всех предпринимателей Запорожья решение и отменил "красный" уровень карантина для нашего города. Это дает право открыть с 7 мая заведения общественного питания, рынки, магазины, торгово-развлекательные центры, спортивные залы, музеи, библиотеки и т.д", - говорится в сообщении.
Мэр отметил, что им разрешено работать исключительно с соблюдением всех требований карантина. Очное обучение в школах будет восстановлено с 11 мая.
Также Владимир Буряк рассказал, что с 7 мая общественный транспорт города будет работать в обычном режиме, и справки на проезд не нужны.
Перевозки пассажиров продолжают осуществляться исключительно в защитных масках и по количеству мест для сидения", - добавил городской голова.
Напомним, 5 мая в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях официально отменили "красную" зону.
6 мая стало известно, что Запорожскую и Полтавскую области выводят из "красной" зоны карантина.