В Запорожье восстанавливают очное обучение и запускают движение транспорта

Решением Государственной комиссии ТЭБ и ЧС с 7 мая на территории области отменена "красная" зона карантина

Решением Государственной комиссии ТЭБ и ЧС с 7 мая на территории области отменена "красная" зона карантина

Фото: из открытых источников

В Запорожье восстанавливают обучение в школах в режиме "оффлайн" и отменяют ряд других карантинных ограничений в связи с переходом региона в "желтую" зону эпидемической опасности.

Об этом в Facebook сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк, передает RegioNews.

Сегодня Киев принял долгожданное для всех предпринимателей Запорожья решение и отменил "красный" уровень карантина для нашего города. Это дает право открыть с 7 мая заведения общественного питания, рынки, магазины, торгово-развлекательные центры, спортивные залы, музеи, библиотеки и т.д", - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что им разрешено работать исключительно с соблюдением всех требований карантина. Очное обучение в школах будет восстановлено с 11 мая.

Также Владимир Буряк рассказал, что с 7 мая общественный транспорт города будет работать в обычном режиме, и справки на проезд не нужны.

Перевозки пассажиров продолжают осуществляться исключительно в защитных масках и по количеству мест для сидения", - добавил городской голова.

Напомним, 5 мая в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях официально отменили "красную" зону.

6 мая стало известно, что Запорожскую и Полтавскую области выводят из "красной" зоны карантина.