Полтавщина виходить із "червоної” зони: голова ОДА Синєгубов розповів, які обмеження будуть діяти

Станом на 6 травня в області виконані всі передумови для виходу з "червоної” зони

Станом на 6 травня в області виконані всі передумови для виходу з "червоної” зони

Фото: adm-pl.gov.ua

Згідно із рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на території Полтавської області із 7 травня скасовується “червона” зона карантину і буде діяти “жовтий” рівень епідемічної небезпеки.

Про це повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, Державна комісія з питань ТЕБ та НС підтримала пропозицію ОДА і ухвалила відповідне рішення.

Протягом останнього місяця майже вполовину знизився рівень госпіталізації, а завантаження ліжок уже тривалий час не перевищує 50%. Це означає, що все менше людей важко хворіють на ковід. Посилений адаптивний карантин спрацював”, – розповів Олег Синєгубов.

Також відбулося засідання Полтавської обласної комісії з питань ТЕБ і НС. Синєгубов сказав, що додаткові обмеження не запроваджуються, а лише вносяться визначені постановою Уряду №1236, і їх необхідно неухильно дотримуватися.

Олег Синєгубов розповів, що на Полтавщині запрацюють обмеження, які передбачені постановою Кабміну від 09.12.2020 №1236:

забороняється перебування в громадських місцях та транспорті без вдягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, зокрема виготовлених самостійно;

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

не можна самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

забороняється проведення масових заходів за участю більше ніж однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому залі;

кінотеатри та заклади культури мають заповнювати половину місць у залах;

у транспорті можна займати лише сидячі місця;

не дозволено проводити дискотеки, банкети та святкові заходи;

заклади харчування можуть приймати відвідувачів із 7-ї ранку до 24-ї години, але люди мають сидіти за столами щонайбільше по четверо, а відстань між столами два метри;

у всіх закладах та установах повинно бути маркування для дотримання дистанції у 1,5 метри, працівники повинні бути забезпечені масками.

Нагадаємо, 5 травня у Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях офіційно скасували "червону” зону.

6 травня стало відомо, що Запорізьку та Полтавську області виводять із "червоної” зони карантину.