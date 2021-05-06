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06 травня 2021, 18:42 923

Полтавщина виходить із "червоної” зони: голова ОДА Синєгубов розповів, які обмеження будуть діяти

06 травня 2021, 18:42 923
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Станом на 6 травня в області виконані всі передумови для виходу з "червоної” зони
Станом на 6 травня в області виконані всі передумови для виходу з "червоної” зони
Фото: adm-pl.gov.ua
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Згідно із рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на території Полтавської області із 7 травня скасовується “червона” зона карантину і буде діяти “жовтий” рівень епідемічної небезпеки.

Про це повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, Державна комісія з питань ТЕБ та НС підтримала пропозицію ОДА і ухвалила відповідне рішення.

Протягом останнього місяця майже вполовину знизився рівень госпіталізації, а завантаження ліжок уже тривалий час не перевищує 50%. Це означає, що все менше людей важко хворіють на ковід. Посилений адаптивний карантин спрацював”, – розповів Олег Синєгубов.

Також відбулося засідання Полтавської обласної комісії з питань ТЕБ і НС. Синєгубов сказав, що додаткові обмеження не запроваджуються, а лише вносяться визначені постановою Уряду №1236, і їх необхідно неухильно дотримуватися.

Олег Синєгубов розповів, що на Полтавщині запрацюють обмеження, які передбачені постановою Кабміну від 09.12.2020 №1236:

  • забороняється перебування в громадських місцях та транспорті без вдягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, зокрема виготовлених самостійно;
  • перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
  • не можна самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
  • забороняється проведення масових заходів за участю більше ніж однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому залі;
  • кінотеатри та заклади культури мають заповнювати половину місць у залах;
  • у транспорті можна займати лише сидячі місця;
  • не дозволено проводити дискотеки, банкети та святкові заходи;
  • заклади харчування можуть приймати відвідувачів із 7-ї ранку до 24-ї години, але люди мають сидіти за столами щонайбільше по четверо, а відстань між столами два метри;
  • у всіх закладах та установах повинно бути маркування для дотримання дистанції у 1,5 метри, працівники повинні бути забезпечені масками.

Нагадаємо, 5 травня у Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях офіційно скасували "червону” зону.

6 травня стало відомо, що Запорізьку та Полтавську області виводять із "червоної” зони карантину.

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