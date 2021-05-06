У травні Україна отримає півмільйона доз вакцини Pfizer - Степанов
В Україну до 20 травня мають прибути близько 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
Ми очікуємо Pfizer у травні. Ми очікуємо поставки до 20 травня. Повинні прийти до 500 тисяч доз вакцини", - сказав Степанов.
Він додав, що також цього місяця мають надійти в нашу державу партії вакцин Sinovac та AstraZeneca.
Сьогодні провів зустріч з власником Serum Institute. Він обіцяє, що уряд Індії надасть дозвіл на експорт вакцин. Щонайменше 500 тисяч доз очікуємо у цьому місяці. Ще 1,4 млн доз AstraZeneca очікуємо за ініціативою COVAX", - повідомив глава МОЗу.
Нагадаємо, Степанов заявляв, що заборговані Україні 3 млн доз ковідних вакцин надійдуть до кінця травня.