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06 травня 2021, 19:52 915

У травні Україна отримає півмільйона доз вакцини Pfizer - Степанов

06 травня 2021, 19:52 915
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Загалом влада обіцяє постачання 10 млн доз цього препарату
Загалом влада обіцяє постачання 10 млн доз цього препарату
Фото: із відкритих джерел
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В Україну до 20 травня мають прибути близько 500 тисяч доз вакцини  від коронавірусу компанії Pfizer.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Ми очікуємо Pfizer у травні. Ми очікуємо поставки до 20 травня. Повинні прийти до 500 тисяч доз вакцини", - сказав Степанов.

Він додав, що також цього місяця мають надійти в нашу державу партії вакцин Sinovac та AstraZeneca.

Сьогодні провів зустріч з власником Serum Institute. Він обіцяє, що уряд Індії надасть дозвіл на експорт вакцин. Щонайменше 500 тисяч доз очікуємо у цьому місяці. Ще 1,4 млн доз AstraZeneca очікуємо за ініціативою COVAX", - повідомив глава МОЗу.

Нагадаємо, Степанов заявляв, що заборговані Україні 3 млн доз ковідних вакцин надійдуть до кінця травня.

коронавірус вакцина МОЗ Максим Степанов Pfizer

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