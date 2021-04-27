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27 квітня 2021, 21:46 2

У горах на Закарпатті знайшли тіло киянина, який загубився в лютому

27 квітня 2021, 21:46 2
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Тіло транспортують до найближчого села після першочергових слідчих дій
Тіло транспортують до найближчого села після першочергових слідчих дій
Фото з Facebook-сторінки ГУ ДСНС Закарпатської області
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У Закарпатській області сьогодні знайшли тіло туриста, який зник поблизу гори Гемба у лютому.

Про це пише RegioNews з посиланням на Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

На жаль, дива, на яке усі так сподівались, не сталося... 27 квітня о 16:00 гірські рятувальники знайшли тіло туриста-киянина, що заблукав в районі гори Гемба ще 13 лютого, — йдеться в повідомленні.

Так, за даними рятувальників, які відновили пошуки, сьогодні загиблого було знайдено в ущелині біля потічка у підніжжя гори Жид-Магура.

Зазначаєтся, що тіло чоловіка буде транспортовано до с. Березники після проведення правоохоронцями першочергових слідчих дій.

До пошуків 27 квітня залучались 10 рятувальників та 2 одиниці техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень м. Ужгорода та Мукачева.

На жаль, дива, на яке усі так сподівались, не сталося... 27 квітня о 16:00 гірські рятувальники знайшли тіло...

Posted by Головне управління ДСНС України у Закарпатській області on Tuesday, April 27, 2021

Як повідомлялося, учора на Закарпатті відновили пошуки туриста, який зник в середині лютого. Його безрезультатно шукали майже місяць, і в березні призупинили пошукові роботи.

Нагадаємо, 13 лютого в Карпатах заблукав турист, його шукали за допомогою авіації. Тоді вертоліт ДСНС здійснив 10 обльотів в районі пошуку.

Також повідомлялось, що в Карпатах 70 людей шукають зниклого киянина.

11 березня ДСНС зупинила пошуки туриста, який загубився в Карпатах, пошуки рятувальних груп із залученням авіації не увінчалися успіхом.

туристи Закарпаття рятувальники ДСНС Тіло пошук

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