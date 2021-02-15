У Карпатах другу добу 70 людей шукають зниклого киянина (ВІДЕО)

Для пошуків залучили авіацію

Для пошуків залучили авіацію

Фото: Facebook

В районі гори Гемба у Закарпатській області рятувальники продовжують шукати зниклого 40-річного киянина, який вже дві ночі провів у горах при морозі у -20°C.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Пошуки продовжуються. Сім десятків людей прочісують схили гори Гимба, аби знайти останнього з групи туристів, що заблукали в суботу", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники отримали повідомлення про зникнення двох туристів на передодні. Одного з них знайшли 14 лютого о 11:25 в районі гори Магура-Жиде. Стан його здоров’я задовільний. На пошуки киянина підіймати два вертольоти - один місцевий, а другий прилетів з Ніжина Чернігівської області.

Телефонного зв’язку зі зниклим туристом немає, тож рятувальники покладаються на власний досвід та знання. Також у пошуках допомагають 10 лісників та 9 волонтерів.

Нагадаємо, в Карпатах заблукав турист, його шукають за допомогою авіації.