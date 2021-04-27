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27 квітня 2021, 17:57 100

Сепаратисту, який виступав за відокремлення Закарпаття, дали 12 років в’язниці

27 квітня 2021, 17:57 100
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Його оголосили у міжнародний розшук
Його оголосили у міжнародний розшук
Фото: СБУ
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Мукачівський міський суд заочно засудив до 12 років позбавлення волі мешканця Закарпатської області, який закликав до відділення регіону від України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зловмисник неодноразово засвідчував російським ЗМІ свої наміри щодо зміни адміністративно-територіального устрою нашої держави. Він пропонував незаконне відновлення не передбаченої Конституцією України так званої адміністративно-територіальної одиниці – "Республіка Підкарпатська Русь”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що в здійсненні підривної діяльності проти України він шукав підтримку серед організацій Російської Федерації. А на початку 2014 він звернувся до президента РФ з проханням провести миротворчу операцію на території України.

Влітку 2014 року, перебуваючи в РФ, зловмисник розробив низку документів, в яких виклав кроки з підготовки підґрунтя для силового захоплення влади на Закарпатті”, - зазначили у відомстві.

Зокрема, зловмисник розробив схему залякування представників влади, захоплення адміністративних будівель та комунікацій в Мукачевому, Ужгороді, Хусті. Також він планував створення "тимчасового уряду", блокування чотирьох автомобільних і двох залізничних перевалів, захоплення аеропорту.

Наразі зловмисника оголошено у міждержавний розшук, він переховується на території Російської Федерації.

Нагадаємо, в СБУ блокували масштабну хакерську атаку спецслужб РФ на держоргани України.

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