На Закарпатті керівництво Держгеокадастру організувало схему розкрадання землі - СБУ

Зловмисники вивели із державної власності 26 ділянок площею майже 54 га

Зловмисники вивели із державної власності 26 ділянок площею майже 54 га

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Організував протиправну схему колишній в.о. начальника Держгеокадастру. Він залучив до "справи” новопризначеного очільника установи та деяких керівників структурних підрозділів. Учасники оборудки виділяли з державної у приватну власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення поблизу Ужгорода”, - йдеться в повідомленні.

СБУ встановила, що зловмисники вносили до Державного земельного кадастру інші дані. Замовники таких послуг отримували землі з лісовими угіддями під виглядом земель сільськогосподарського призначення.

Слідчі СБ України задокументували, що у 2020 році в.о. начальника ГУ Держгеокадастру, зокрема, надав дозвіл на розроблення проекту землеустрою стосовно відведення у власність 26 ділянок загальною площею майже 54 га. Встановлено, що ці землі підлягали передачі у комунальну власність об’єднаній територіальній громаді”, - додали в СБУ.

За цими фактами була відкрита кримінальна справа, слідчі оголосили підозри керівнику обласного Держгеокадастру, колишньому в.о. начальника Головного управління, начальнику одного із відділів та інженеру землевпоряднику.

Нагадаємо, в Ужгороді заступника мера затримали через п’яне водіння, він намагався сховатися від патрульних, щоб уникнути перевірки на вміст алкоголю в крові.