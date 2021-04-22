На Закарпатті керівництво Держгеокадастру організувало схему розкрадання землі - СБУ
Працівники Служби безпеки України викрили масштабну схему незаконного виділення у приватну власність державних земель, яку організувало вище керівництво Держгеокадастру Закарпатської області.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
Організував протиправну схему колишній в.о. начальника Держгеокадастру. Він залучив до "справи” новопризначеного очільника установи та деяких керівників структурних підрозділів. Учасники оборудки виділяли з державної у приватну власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення поблизу Ужгорода”, - йдеться в повідомленні.
СБУ встановила, що зловмисники вносили до Державного земельного кадастру інші дані. Замовники таких послуг отримували землі з лісовими угіддями під виглядом земель сільськогосподарського призначення.
Слідчі СБ України задокументували, що у 2020 році в.о. начальника ГУ Держгеокадастру, зокрема, надав дозвіл на розроблення проекту землеустрою стосовно відведення у власність 26 ділянок загальною площею майже 54 га. Встановлено, що ці землі підлягали передачі у комунальну власність об’єднаній територіальній громаді”, - додали в СБУ.
За цими фактами була відкрита кримінальна справа, слідчі оголосили підозри керівнику обласного Держгеокадастру, колишньому в.о. начальника Головного управління, начальнику одного із відділів та інженеру землевпоряднику.
Нагадаємо, в Ужгороді заступника мера затримали через п’яне водіння, він намагався сховатися від патрульних, щоб уникнути перевірки на вміст алкоголю в крові.