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11 березня 2021, 19:34 114

ДСНС зупинила пошуки туриста, який загубився в Карпатах місяць тому

11 березня 2021, 19:34 114
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Пошуки рятувальних груп із залученням авіації не увінчалися успіхом
Пошуки рятувальних груп із залученням авіації не увінчалися успіхом
Фото: ДСНС
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Державна служба із надзвичайних ситуацій 5 березня припинила пошуки туриста із Києва, який загубився в ніч на 14 лютого біля гори Гемба на Закарпатті.

Про це повідомляє Громадське із посиланням на прес-секретаря ДСНС в Закарпатській області Наталію Батир, передає RegioNews.

За її словами, оперативні пошуки тривали три доби після того, як лижник загубився, потім рятувальники розпочали пошукову операцію із залученням усієї можливої техніки та людей, яка тривала протягом семи днів.

Наші пошуки тривали майже місяць, результату це не дало. Не з'ясували, де були сліди заблукалого лижника, де він безпосередньо перебуває, не знайшли ані тіла, ані самої людини. Тому пошуки припинили”, - пояснила вона.

Зараз турист із Києва вважається зниклим безвісти. Рятувальники планують знову розпочати його пошуки, коли в горах зійде сніговий покрив.

Нагадаємо, 14 лютого в Карпатах заблукав турист, його шукали за допомогою авіації. Тоді вертоліт ДСНС здійснив 10 обльотів в районі пошуку.

Також повідомлялось, що в Карпатах 70 людей шукають зниклого киянина.

Карпати смерть туристи ДСНС пошук

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