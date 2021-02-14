В Карпатах заблукав турист, його шукають за допомогою авіації

Вертоліт ДСНС здійснив 10 обльотів в районі пошуку зниклого туриста

Вертоліт ДСНС здійснив 10 обльотів в районі пошуку зниклого туриста

Фото: ДСНС

На території Закарпатської області за допомогою авіації рятувальники шукають туриста, який зник в горах на території Міжгірського району.

Про це повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Відомо, що протягом доби в горах заблукали три групи туристів, одного із них досі шукають.

Фахівці ДСНС прочісують гірську місцевість чотирма групами незважаючи на несприятливі погодні умови: висота снігового покриву до 2 метрів, хуртовина, погана видимість та -15 градусів морозу”, – йдеться у повідомленні.

До пошуків залучили 26 рятувальників, 5 одиниць техніки, всюдихід та вертоліт Мі-8.

Попри всі заклики та звернення не виходити у гори у період ускладнених погодних умов, туристи все одно наражають себе на небезпеку та як наслідок, губляться”, – зазначили рятувальники.

Нагадаємо, на Буковині рятувальники витягли зі снігу вісім автівок та дві маршрутки з людьми.