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14 лютого 2021, 18:19 167

В Карпатах заблукав турист, його шукають за допомогою авіації

14 лютого 2021, 18:19 167
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Вертоліт ДСНС здійснив 10 обльотів в районі пошуку зниклого туриста
Вертоліт ДСНС здійснив 10 обльотів в районі пошуку зниклого туриста
Фото: ДСНС
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На території Закарпатської області за допомогою авіації рятувальники шукають туриста, який зник в горах на території Міжгірського району.

Про це повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Відомо, що протягом доби в горах заблукали три групи туристів, одного із них досі шукають.

Фахівці ДСНС прочісують гірську місцевість чотирма групами незважаючи на несприятливі погодні умови: висота снігового покриву до 2 метрів, хуртовина, погана видимість та -15 градусів морозу”, – йдеться у повідомленні.

До пошуків залучили 26 рятувальників, 5 одиниць техніки, всюдихід та вертоліт Мі-8.

Попри всі заклики та звернення не виходити у гори у період ускладнених погодних умов, туристи все одно наражають себе на небезпеку та як наслідок, губляться”, – зазначили рятувальники.

Нагадаємо, на Буковині рятувальники витягли зі снігу вісім автівок та дві маршрутки з людьми.

Карпати туристи рятувальники ДСНС авіація

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