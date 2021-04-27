В горах на Закарпатье нашли тело киевлянина, который потерялся в феврале

Тело транспортируют в ближайшее село после первоочередных следственных действий

Тело транспортируют в ближайшее село после первоочередных следственных действий

Фото с Facebook-страницы ГУ ГСЧС Закарпатской области

В Закарпатской области сегодня нашли тело туриста, который исчез вблизи горы Гемба в феврале.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

К сожалению, чуда, на которое все так надеялись, не произошло... 27 апреля в 16:00 горные спасатели нашли тело туриста-киевлянина, который заблудился в районе горы Гемба еще 13 февраля, — говорится в сообщении.

Так, по данным спасателей, которые возобновили поиски, сегодня погибший был найден в ущелье у ручейка у подножия горы Жид-Магура.

Отмечается, что тело мужчины будет транспортировано в с. Березники после проведения правоохранителями первоочередных следственных действий.

К поискам 27 апреля привлекались 10 спасателей и 2 единицы техники от горных поисково-спасательных отделений г. Ужгорода и Мукачево.

На жаль, дива, на яке усі так сподівались, не сталося... 27 квітня о 16:00 гірські рятувальники знайшли тіло... Posted by Головне управління ДСНС України у Закарпатській області on Tuesday, April 27, 2021

Как сообщалось, вчера на Закарпатье возобновили поиски туриста, пропавшего в середине февраля. Его безрезультатно искали почти месяц, и в марте приостановили поисковые работы.

Напомним, 13 февраля в Карпатах заблудился турист, его искали с помощью авиации. Тогда вертолет ГСЧС совершил 10 облетов в районе поиска.

Также сообщалось, что в Карпатах 70 человек ищут пропавшего киевлянина.

11 марта ГСЧС остановила поиски туриста, который потерялся в Карпатах, поиски спасательных групп с привлечением авиации не увенчались успехом.