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26 квітня 2021, 10:39 810

На Закарпатті відновили пошуки туриста, який зник в середині лютого

26 квітня 2021, 10:39 810
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У Карпатах гірські рятувальники відновили пошуки 40-річного киянина, який заблукав і зник у горах ще 13 лютого.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Закарпатській області, передає RegioNews.

Зважаючи на те, що сніговий покрив у гірській місцевості зійшов рятувальники вчергове обстежили місце, де ймовірно заблукав турист. Наземні пошуки здійснювали 15 фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень с. Нижні Ворота, Мукачево та Ужгорода та 4 одиниці техніки серед яких всюдихід Богун”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що до пошуків долучились 8 волонтерів з Києва.

Для повітряного моніторингу території, де здійснювалися пошукові роботи, залучили безпілотний літальний апарат.

Відомо, що пошукові групи обстежили схили та водозбірники гір Гимба та Жид-Магура, однак на разі зниклого киянина досі не знайшли.

Нагадаємо, 13 лютого в Карпатах заблукав турист, його шукали за допомогою авіації. Тоді вертоліт ДСНС здійснив 10 обльотів в районі пошуку.

Також повідомлялось, що в Карпатах 70 людей шукають зниклого киянина.

11 березня ДСНС зупинила пошуки туриста, який загубився в Карпатах, пошуки рятувальних груп із залученням авіації не увінчалися успіхом.

Карпати туризм ДСНС пошук рятувальники

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