На Закарпатті затримали нелегальних мігрантів з Індії

Нелегали намагалися перетнути кордон з Румунією

Нелегали намагалися перетнути кордон з Румунією

Фото: Держприкордонслужба України

Нелегальних мігрантів, які хотіли незаконно перетнути кордон з Румунією, затримали військовослужбовці Мукачівського загону на Закарпатті.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України, пише RegioNews.

Двох чоловіків без документів прикордонники відділу "Ділове" спільно з офіцером оперативно-розшукового відділу затримали під час перетину кордону.

Затримані повідомили, що вони є громадянами Індії, наразі ця інформація перевіряється. Також прикордонники з’ясовують чи законно іноземці потрапили на територію України та коло осіб, причетних до організації переправлення нелегальних мігрантів.

На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення передбачене ч.2 ст.204-1 КУпАП. Справу невдовзі буде скеровано до суду, який і обиратиме міру покарання правопорушникам.

Нагадаємо, прикордонники не пропустили в Україну 400 осіб з початку року. З них сто людей - потенційні нелегальні мігранти.