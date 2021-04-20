Тищенко про вечірку в локдаун: святкував в готельному номері, а не в ресторані

Але він готовий "нести політичну відповідальність за свої дії"

Але він готовий "нести політичну відповідальність за свої дії"

Фото з відкритих джерел

Нардеп від «Слуги народу» розповів про те, що юридично вечірки в готельних номерах не заборонені карантинними обмеженнями

Про це повідомив Микола Тищенко на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко стверджує, що святкування дня народження його дружини відбувалось в готельному номері, що не заборонено карантинними обмеженнями.

З юридичної точки зору – і це аксіома для нашого карантинного часу – святкування чого-небудь в готельних номерах готелів абсолютно не заборонені. Підкреслюю, що мова йде саме про номерах готелю, а не про ресторан як про це, не розібравшись, написала частину журналістів, - написав Тищенко.

Нардеп запевняє, що жодних адміністративних чи кримінальних справ за фактом святкування немає, як і штрафів. Тищенко обіцяє, що його дружина внесе в декларацію суму витрачену на святкування дня народження, "якщо того вимагатиме законодавство".

Водночас, він припускає, "що така ситуація могла обурити українське суспільство".

Тому приношу свої найщиріші вибачення. Але саме перед суспільством, а не перед тими "викривачами", які в перервах між пошуками скандалів і сенсацій самі зависають в закритих ресторанах, а потім публікують фейки про інших, – написав нардеп.

Заступник Арахамії запевняє, що на вечірці було трохи більше 20 осіб, а святкування відбувалось у сімейному колі. Тищенко також каже, що всі гості вже перехворіли на коронавірус, а перед святом здавали тест на COVID.

Тищенко наполягає, що не робив нічого, що заборонено карантином, але хоче щоб і його також зрозуміли, оскільки через роботу у Верховній Раді він мало часу приділяє родині.

Насамкінець він заявив, що готовий нести політичну відповідальність за свої дії перед суспільством.

Пару важных слов по поводу празднования дня рождения моей жены. Первое и ВАЖНЕЙШЕЕ С юридической точки зрения - и это... Posted by Николай Тищенко on Tuesday, April 20, 2021

Як повідомлялося, нардеп Тищенко влаштував пишне святкування на честь своєї дружини. Гості вечірки були без масок і не дотримувалися карантинних обмежень.

Згодом стало відомо, що через вечірку нардепа Тищенка під час локдауну поліція відкрила справу. На місці події знаходяться правоохоронці, які встановлюють всі обставини інциденту.

Сьогодні повідомлялося, що "Слуга народу" збереться на засідання фракції через Тищенка і Шевченка.