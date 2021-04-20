"Слуга народу" збереться на засідання фракції через Тищенка і Шевченка

Також депутати фракції Зеленського обговорять кандидатуру міністра енергетики

Також депутати фракції Зеленського обговорять кандидатуру міністра енергетики

Фото: із відкритих джерел

У четвер, 22 квітня, депутати правлячої фракції "Слуга народу" зберуться на засідання, під час якого планують обговорити скандали довокола підпільної вечірки нардепа Миколи Тищенка і візит депутата Євгенія Шевченка у Білорусь на зустріч із Олександром Лукашенком.

Про це в Telegram повідомила депутат від "Слуги народу” Юлія Гришина, передає RegioNews.

У четвер засідання фракції" Слуга Народу" по Zoom. Обговоримо: кандидата на пост міністра енергетики; закони на наступний тиждень і, звичайно, ситуації з Миколою Тищенком та Євгенієм Шевченком", — розповіла нардеп.

Нагадаємо, нардеп Тищенко влаштував пишне святкування на честь своєї дружини, гості вечірки були без масок і не дотримувалися карантинних обмежень.

Згодом стало відомо, що у "Слуги народу" подумають над санкціями до нардепа Тищенка за вечірку в розпал локдауну. Потрібно спочатку розібратися в ситуації, вважають у партії.

Як повідомлялося, щодо вечірки нардепа Тищенка під час локдауну, поліція відкрила справу. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

Також повідомлялось, що нардеп від "Слуги народу" приїхав на зустріч до президента Білорусі, яка проходила у палаці Лукашенка у Мінську.