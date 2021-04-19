Вечірка в локдаун: нардеп Тищенко влаштував пишне святкування на честь своєї дружини

Гости вечеринки были без масок и не придерживались карантинных ограничений

Гости вечеринки были без масок и не придерживались карантинных ограничений

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко влаштував пишну вечірку в готелі на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської в розпал локдауну в Києві.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Страну".

Як зазначає видання, виходячи з інтер'єру приміщення, в якому відбувається святкування, вечірка ймовірно відбулася в ресторані київського готелю Fairmont. Як видно на записі, персонал закладу носить медичні маски, а от гості - ні.

Зазначимо, що згідно з режимом жорсткого карантину, який введено в столиці, робота ресторанів заборонено навіть в готелях (там вони можуть працювати тільки в ранкові години). Таким чином, мова йде про грубе порушення карантинних заходів", - нагадують у виданні.

Водночас один з помічників нардепа повідомив, що захід на честь дружини Тищенка проходив нібито у нардепа в будинку. Проте журналісти зняли машину Тищенка біля готелю Fairmont. "Тобто вечірка проходить, судячи з усього, саме там", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 24 березня, Микола Тищенко очолить Закарпатську обласну організацію "Слуги Народу". Рішення було прийняте на зборах облпарторганізації.

Пізніше "Слуги народу" шукали крота і "зарізали" Миколу Тищенка. Ім'я депутата, який зливає інформацію з партійних чатів, "слуги" обіцяють оголосити на найближчій фракції.

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