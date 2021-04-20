Нардеп від "Слуги народу" приїхав на зустріч до президента Білорусі
Зустріч проходила у палаці Лукашенка у Мінську
Зустріч проходила у палаці Лукашенка у Мінську
Народний депутат України від партії "Слуга народу" Євгеній Шевченко приїхав на зустріч до Олександра Лукашенка у Палац Незалежності в Мінську і заявив, що завжди мріяв про знайомство з білоруським президентом.
Як передає RegioNews, про це повідомляє білоруське інформаційне агентство "Белта".
За словами Лукашенка, йому приємно познайомитися з нардепом: "Виявляється, є в Україні ще люди, які поважають білорусів".
На що Шевченко відповів, що для нього це велика честь познайомитися, і він про це давно мріяв.
Білоруський президент сподівається, що ця зустріч стане добрим сигналом для розвитку українсько-білоруських відносин.
Нагадаємо, раніше Білорусь обмежила в'їзд українців на свою територію.
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