Нардеп від "Слуги народу" приїхав на зустріч до президента Білорусі

Зустріч проходила у палаці Лукашенка у Мінську

Зустріч проходила у палаці Лукашенка у Мінську

Фото: belta.by

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Євгеній Шевченко приїхав на зустріч до Олександра Лукашенка у Палац Незалежності в Мінську і заявив, що завжди мріяв про знайомство з білоруським президентом.

Як передає RegioNews, про це повідомляє білоруське інформаційне агентство "Белта".

За словами Лукашенка, йому приємно познайомитися з нардепом: "Виявляється, є в Україні ще люди, які поважають білорусів".

На що Шевченко відповів, що для нього це велика честь познайомитися, і він про це давно мріяв.

Білоруський президент сподівається, що ця зустріч стане добрим сигналом для розвитку українсько-білоруських відносин.

Нагадаємо, раніше Білорусь обмежила в'їзд українців на свою територію.