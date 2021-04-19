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19 квітня 2021, 11:19 1692

Вечірка нардепа Тищенка під час локдауну: поліція відкрила справу

19 квітня 2021, 11:19 1692
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На місці події знаходяться правоохоронці, які встановлюють всі обставини інциденту
На місці події знаходяться правоохоронці, які встановлюють всі обставини інциденту
Фото: Telegram
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Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом мега-вечірки, яку в розпал карантину і попри заборону організував народний депутат від "Слуги народу” Микола Тищенко у київському готелі Fairmont.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції міста Києва, передає RegioNews.

Сьогодні вночі в соціальних мережах з’явилась інформація про те, що депутат Верховної Ради влаштував у готелі у Подільському районі вечірку. Правоохоронці негайно виїхали на адресу для з’ясування обставин”, - йдеться в повідомленні.

В Нацполіції розповіли, що за фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі слідчі відкрили кримінальну справу.

Наразі поліцейські спілкуються із керівництвом закладу, оглядають приміщення та проводять першочергові слідчі дії.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Перевірка триває”, - додали в поліції Києва.

Нагадаємо, нардеп Тищенко влаштував пишне святкування на честь своєї дружини, гості вечірки були без масок і не дотримувалися карантинних обмежень.

карантин свято Слуга народа кримінальна справа Нацполіція Микола Тищенко

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