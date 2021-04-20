У "Слузі народу" вважають, що з Тищенком через вечірку має розбиратися Арахамія

Тищенко є заступником Арахамії у фракції

Тищенко є заступником Арахамії у фракції

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, таку думку висловила нардеп від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі каналу "Україна 24".

Особисто я дуже негативно оцінюю такий вже другий випадок. Дуже складно пояснювати європейським партнерам, що ми хочемо приєднатися до ЄС, коли тут, де ми знаходимося, обмеження однієї людини під час обіду за столиком і просять, якщо сіли удвох, розсістися, всі ходять в масках навіть на вулицях, і дуже великі штрафи. Скажу так: я б такого не зробила", - сказала Кравчук.

Вона також розповіла, як прийнято діяти у фракції в подібних скандальних випадках.

У нас 245 народних депутатів, це в 10 разів більше, ніж у найменшій фракції. Дуже багато людей. Якщо бувають випадки, які виходять за рамки пристойності, моралі або порушують будь-які обмеження, то розмову веде заступник голови фракції. Так як Микола сам один із заступників голови фракції, то вести розмову з ним повинен, напевно, Давид Арахамія, який є главою фракції", - сказала вона.

Нагадаємо, нардеп Тищенко влаштував пишне святкування на честь своєї дружини, гості вечірки були без масок і не дотримувалися карантинних обмежень.

Також у "Слуги народу" подумають над санкціями до нардепа Тищенка за вечірку в розпал локдауну. Потрібно спочатку розібратися в ситуації, вважають у партії.

Як повідомлялося, щодо вечірки нардепа Тищенка під час локдауну, поліція відкрила справу. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.