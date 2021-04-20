Тищенко о вечеринке в локдаун: праздновал в гостиничном номере, а не в ресторане

Но он готов "нести политическую ответственность за свои действия"

Но он готов "нести политическую ответственность за свои действия"

Фото из открытых источников

Нардеп от «Слуги народа» рассказал о том, что юридически вечеринки в гостиничных номерах не запрещены карантинными ограничениями

Об этом сообщил Николай Тищенко на своей Facebook-странице, передаёт RegioNews.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко утверждает, что празднование дня рождения его жены происходило в гостиничном номере, что не запрещено карантинными ограничениями.

С юридической точки зрения - и это аксиома для нашего карантинного времени - празднование чего-либо в гостиничных номерах отелей абсолютно не запрещены.

Подчеркиваю, что речь идет именно о номерах, а не о ресторане как об этом, не разобравшись, написала часть журналистов, - написал Тищенко.

Нардеп утверждает, что никаких административных или уголовных дел по факту празднования нет, как и штрафов. Тищенко обещает, что его жена внесет в декларацию сумму потраченную на празднование дня рождения, "если того потребует законодательство".

В то же время, он предполагает, "что такая ситуация могла возмутить украинское общество".

Поэтому приношу свои искренние извинения. Но именно перед обществом, а не перед теми "обличителями", которые в перерывах между поисками скандалов и сенсаций сами зависают в закрытых ресторанах, а затем публикуют фейки о других, - написал нардеп.

Заместитель Арахамия уверяет, что на вечеринке было чуть больше 20 человек, а празднование происходило в семейном кругу. Тищенко также говорит, что все гости уже переболели коронавирус, а перед праздником сдавали тест на COVID.

Тищенко настаивает, что не делал ничего, что запрещено карантином, но хочет, чтобы и его также поняли, поскольку из-за работы в Верховной Раде он мало времени уделяет семье.

Напоследок он заявил, что готов нести политическую ответственность за свои действия перед обществом.

Пару важных слов по поводу празднования дня рождения моей жены. Первое и ВАЖНЕЙШЕЕ С юридической точки зрения - и это... Posted by Николай Тищенко on Tuesday, April 20, 2021

Как сообщалось, нардеп Тищенко устроил пышное празднество в честь своей жены. Гости вечеринки были без масок и не соблюдали карантинных ограничений.

Впоследствии стало известно, что через вечеринку нардепа Тищенко во время локдауну полиция открыла дело. На месте происшествия находятся правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

Сегодня сообщалось, что "Слуга народа" соберется на заседание фракции через Тищенко и Шевченко.