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20 квітня 2021, 11:44 7

Степанов прокоментував інцидент з вечіркою, яку влаштував Тищенко під час карантину

20 квітня 2021, 11:44 7
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Він вважає, що COVID не обирає по соціальному статусу
Він вважає, що COVID не обирає по соціальному статусу
Фото: МОЗ
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав неприпустимим велелюдні святкування днів народжень під час карантину - так він прокоментував святкування дня народження дружини заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка.

Про це він сказав на брифінгу 20 квітня, пише RegioNews.

"Ми всі, незважаючи на статус, незалежно від того, де ми працюємо, повинні дотримуватися цих правил – заради нашого здоров'я, заради нашого життя. Я вважаю, що повністю неприпустимо, коли заради, не знаю, святкування дня народження люди нехтують цими правилами. Коли підпільно починають працювати ресторани або інші заклади для того, щоб зробити собі приємне", - наголосив він.

Степанов додав: "COVID не обирає по соціальному статусу: чи ти політик, чи водій, наприклад. Нема для ковіду ніякої різниці. Він абсолютно однаково вражає кожен організм".

Нагадаємо, нардеп Тищенко влаштував пишне святкування на честь своєї дружини, гості вечірки були без масок і не дотримувалися карантинних обмежень.

Тим часом у "Слузі народу" думають над санкціями щодо нардепа Тищенка за вечірку в розпал локдауну. Потрібно спочатку розібратися в ситуації, вважають у партії.

Україна карантин МОЗ Максим Степанов Микола Тищенко

 
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