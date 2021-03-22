ДТП з українцями: у Польщі прокоментували повторну аварію на тій же ділянці

Дорожники стверджують, що причини ДТП не в інфраструктурі

Дорожники стверджують, що причини ДТП не в інфраструктурі

Фото Укрінформ

Стан дорожнього покриття, інформаційні покажчики, освітлення та безпекова інфраструктура у місці, де у березні сталися вже дві ДТП з українськими пасажирськими автобусами, були у належному стані і не могли бути безпосередньою причиною автокатастроф.

Про це повідомив речник Гендирекції національних доріг та автомагістралей (GDDKiA) Польщі Шимон Пехов'як в коментарі Укрінформу, передає RegioNews.

У Підкарпатському воєводстві Польщі стан дорожнього покриття, інформаційні покажчики, освітлення та безпекова інфраструктура у місці, де 6 та 22 березня сталися ДТП з українськими пасажирськими автобусами, в момент аварій були у належному стані і не могли бути безпосередньою причиною автокатастроф.

З нашого аналізу випливає, що вся інфраструктура у цьому місці побудована правильно, відповідно до проєкту і всіх нормативних документів, - заявив Пехов'як.

За його словами, після першої аварії працівники GDDKiA спільно з поліцією перевірили правильність встановлення відбійників і стан покриття.

Незадовго до нинішньої ДТП цю ділянку проїжджала cпецтехніка... Дорога посипалася сіллю. У момент аварії не було ожеледі, адже температура була вище нуля, - зазначив Пехов'як.

Він додав, що GDDKiA не має застережень і щодо правильності встановлення дорожніх покажчиків та розмітки. Крім того, у цьому місці у нічний час нормальне освітлення.

Водночас посадовець не висловив припущень, чому за короткий проміжок часу в одному місці сталися дві автокатастрофи за участю автобусів, уточнивши, що причини аварій встановлюватиме поліція.

При цьому він не виключив, що GDDKiA розгляне можливість монтування в цьому місці інших елементів, не передбачених чинними нормами.

За його словами, після першої ДТП з українським автобусом GDDKiA попросила усі свої воєводські відділи перевірити безпечність усіх місць, де сходяться відбійники на дорогах і з’їздах. Результати цього аудиту дадуть можливість робити висновки в масштабах країни.

Як повідомлялося, сьогодні у Польщі в ДТП потрапив ще один автобус з українцями: є загиблий і травмовані. Аварія сталася на тому ж місці, де 6 березня розбився попередній автобус з українцями.

На місце ДТП з українцями в Польщі вирушив консул, поліція відкрила справу. Міністерство закордонних справ України відкрило гарячу лінію для родичів постраждалих.