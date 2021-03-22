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22 березня 2021, 13:07 166

ДТП з українцями в Польщі: на місце вирушив консул, поліція відкрила справу

22 березня 2021, 13:07 166
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Міністерство закордонних справ України відкрило гарячу лінію для родичів постраждалих
Міністерство закордонних справ України відкрило гарячу лінію для родичів постраждалих
Фото: із відкритих джерел
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Працівники правоохоронних органів Польщі відкрили справу за фактом потрапляння в чергову смертельну ДТП автобусу з громадянами України.

Про це в Twitter повідомив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає RegioNews.

Вони будуть встановлювати причини дорожньо-транспортної пригоди. За словами Ніколенка, також на місце аварії терміново вирушив український консул.

Консул вирушив на місце аварії українського автобуса для координації надання медичної допомоги постраждалим, вирішення питання повернення до України чотирьох нетравмованих пасажирів”, - написав він.

Крім того, Міністерство закордонних справ відкрило гарячу лінію для родичів постраждалих в аварії: +48784138555.

Нагадаємо, у Польщі в ДТП потрапив ще один автобус з українцями: є загиблий і травмовані, аварія сталася на тому ж місці, де 6 березня розбився попередній автобус з українцями.

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