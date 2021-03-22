У Житомирській області в аварії загинули троє людей

ДТП трапилась близько 1:00 ночі

ДТП трапилась близько 1:00 ночі

Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 22 березня, у Житомирській області в місті Коростишів сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП). У результаті аварії загинули троє людей.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як повідомляється, ДТП трапилось близько 1:00 ночі. Тоді 20-річний водій автомобіля Volkswagen Passat рухаючись вулицею Київській намагався здійснити випередження попутного автомобіля Chevrolet Aveo по правій смузі руху.

"Після бокового зіткнення з ним некерований Volkswagen винесло до відбійника, де легковик влетів під автопоїзд DAF з напівпричепом", - йдеться в повідомленні.

У результаті зіткнення загинули водій Volkswagen і двоє його пасажирів: 21-річний чоловік і 16-річна дівчина. Всі вони жителі Коростишева. Третього 21-річного пасажира цього ж авто з тілесними ушкодженнями госпіталізувала "швидка".

"У травмованого чоловіка за результатами медичного обстеження зафіксовано стан алкогольного сп'яніння в 1,99 проміле. Визначення стану, в якому перебували загиблі водій і пасажири Volkswagen, зараз триває", - додали у відомстві.

Зазначається, що водій та пасажир Chevrolet і водій вантажівки не постраждали.

Нагадаємо, на Житомирщині люди протестували через сміття зі Львова.