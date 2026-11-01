Російський дрон атакував Полтавщину: постраждала дитина

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

За уточненою інформацією, уламки ворожого безпілотника впали на території приватного домоволодіння та пошкодили житловий будинок. Постраждалій дитині надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, у Лубенському районі зафіксували падіння російського БпЛА на відкритій місцевості. За попередніми даними, звернень до екстрених служб щодо постраждалих або руйнувань не надходило.

Нагадаємо, в ніч на 1 листопада російські війська атакували Україну 433 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія". Влучання ворожих безпілотників зафіксували на 16 локаціях.