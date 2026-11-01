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01 листопада 2026, 12:57

Російський дрон атакував Полтавщину: постраждала дитина

01 листопада 2026, 12:57
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вранці 1 листопада російський безпілотник атакував Решетилівську громаду Полтавської області. Унаслідок падіння уламків БпЛА постраждала дитина 2012 року народження

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

За уточненою інформацією, уламки ворожого безпілотника впали на території приватного домоволодіння та пошкодили житловий будинок. Постраждалій дитині надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, у Лубенському районі зафіксували падіння російського БпЛА на відкритій місцевості. За попередніми даними, звернень до екстрених служб щодо постраждалих або руйнувань не надходило.

Нагадаємо, в ніч на 1 листопада російські війська атакували Україну 433 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія". Влучання ворожих безпілотників зафіксували на 16 локаціях.

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