ДТП с украинцами: в Польше прокомментировали повторную аварию на том же участке

Дорожники утверждают, что причины ДТП не в инфраструктуре

Дорожники утверждают, что причины ДТП не в инфраструктуре

Фото Укринформ

Состояние дорожного покрытия, информационные указатели, освещение и инфраструктура безопасности в месте, где в марте произошло уже два ДТП с украинскими пассажирскими автобусами, были в надлежащем состоянии и не могли быть непосредственной причиной автокатастроф.

Об этом сообщил представитель Гендирекции национальных дорог и автомагистралей (GDDKiA) Польши Шимон Пеховьяк в комментарии Укринформу, передает RegioNews.

В Подкарпатском воеводстве Польши состояние дорожного покрытия, информационные указатели, освещение и инфраструктура безопасности в месте, где 6 и 22 марта произошли ДТП с украинскими пассажирскими автобусами, в момент аварий были в надлежащем состоянии и не могли быть непосредственной причиной автокатастроф.

Из нашего анализа следует, что вся инфраструктура в этом месте построена правильно, согласно проекта и нормативных документов, - заявил Пеховьяк.

По его словам, после первой аварии сотрудники GDDKiA совместно с полицией проверили правильность установки отбойников и состояние покрытия.

Незадолго до нынешней ДТП этот участок проезжала спецтехника... Дорога посыпалась солью. В момент аварии не было гололеда, ведь температура была выше нуля, - отметил Пеховьяк.

Он добавил, что GDDKiA не имеет предостережений и относительно правильности установки дорожных указателей и разметки. Кроме того, в этом месте в ночное время нормальное освещение.

В то же Время чиновник не высказал предположений, почему за короткий промежуток времени в одном месте произошли две автокатастрофы с участием автобусов, уточнив, что причины аварий будет устанавливать полиция.

При этом он не исключил, что GDDKiA рассмотрит возможность монтирования в этом месте других элементов, не предусмотренных действующими нормами.

По его словам, после первого ДТП с украинским автобусом GDDKiA попросила все свои воеводские отделы проверить безопасность всех мест, где сходятся отбойники на дорогах и съездах. Результаты этого аудита дадут возможность делать выводы в масштабах страны.

Как сообщалось, сегодня в Польше в ДТП попал еще один автобус с украинцами: есть погибший и травмированные. Авария произошла на том же месте, где 6 марта разбился предыдущий автобус с украинцами.

На место ДТП с украинцами в Польше отправился консул, полиция открыла дело. Министерство иностранных дел Украины открыло горячую линию для родственников пострадавших.