10:46  20 березня
В Україні знову понад 15 тисяч нових COVID-хворих: у яких областях найбільше
13:09  21 березня
У Дніпрі в ДТП постраждали п'ять осіб, зокрема троє дітей
10:15  21 березня
Від початку доби в ООС обстрілів не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
21 березня 2021, 13:09 5

У Дніпрі в ДТП постраждали п'ять осіб, зокрема троє дітей

21 березня 2021, 13:09 5
Читайте также на русском языке
Сталося лобове зіткнення дох легковиків
Сталося лобове зіткнення дох легковиків
Фото Telegram-каналу "Дніпро зараз"
Читайте также
на русском языке

У результаті лобового зіткнення у Дніпрі госпіталізовані дві жінки і троє дітей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС у Дніпропетровській області.

20-го березня о 22:03 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на перехресті вулиць Яснополянська та Аеропортівська Шевченківського району міста Дніпро.

По прибуттю рятувальників до місця події, встановлено, що відбулось лобове зіткнення двох легкових автомобілів: "Hyundai Getz" та "Daewoo Lanos".

Внаслідок події постраждало 5 осіб, троє з яких – діти. Двох жінок госпіталізовано до Дніпровської міської клінічної лікарні №16. Хлопчика та двох дівчаток – до Дніпровської обласної дитячої клінічної лікарні, - йдеться в повідомленні.

Аби попередити займання, вогнеборці від’єднали елементи живлення пошкоджених легковиків та змили залишки розлитих паливно-мастильних речовин з проїжджої частини.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

Як повідомлялося, 19 березня на Харківщині сталася жахлива ДТП за участі Tesla: постраждали шестеро осіб. Серед постраждалих є дитина.

ушпиталення ДТП авто діти Дніпро

Під Одесою автомобіль впав у річку: двоє загиблих
19 березня 2021, 19:14
ДТП з українцями у Польщі: шестеро постраждалих досі у лікарнях
18 березня 2021, 17:32
В Україні майбутні водії здаватимуть на права за новими правилами
18 березня 2021, 12:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
АТБ-Житомирщина: для чого олігарх Буткевич підім’яв під себе весь регіон
Довибори на Донбасі: Ахметов перемагає з надмірним успіхом
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Юрій Чевордов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua