У Дніпрі в ДТП постраждали п'ять осіб, зокрема троє дітей

Сталося лобове зіткнення дох легковиків

Сталося лобове зіткнення дох легковиків

Фото Telegram-каналу "Дніпро зараз"

У результаті лобового зіткнення у Дніпрі госпіталізовані дві жінки і троє дітей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС у Дніпропетровській області.

20-го березня о 22:03 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на перехресті вулиць Яснополянська та Аеропортівська Шевченківського району міста Дніпро.

По прибуттю рятувальників до місця події, встановлено, що відбулось лобове зіткнення двох легкових автомобілів: "Hyundai Getz" та "Daewoo Lanos".

Внаслідок події постраждало 5 осіб, троє з яких – діти. Двох жінок госпіталізовано до Дніпровської міської клінічної лікарні №16. Хлопчика та двох дівчаток – до Дніпровської обласної дитячої клінічної лікарні, - йдеться в повідомленні.

Аби попередити займання, вогнеборці від’єднали елементи живлення пошкоджених легковиків та змили залишки розлитих паливно-мастильних речовин з проїжджої частини.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

Як повідомлялося, 19 березня на Харківщині сталася жахлива ДТП за участі Tesla: постраждали шестеро осіб. Серед постраждалих є дитина.