Смертельне отруєння у Боярці: директора ліцею відсторонили від роботи
Міська рада Боярки відсторонила від роботи директора Боярського академічного ліцею “Гармонія” Світлану Сушко, де таблетками смертельно отруїлися студентки.
Як передає RegioNews, про це повідомив мер Боярки Олександр Зарубін у Facebook.
Міська рада створить Комісії щодо забезпечення сталої виховної роботи в закладах освіти Боярської міської ради, сформує розпорядження міського голови Про проведення службового розслідування та відсторонення від здійснення повноважень за посадою директора закладу освіти”, - пише Зарубін.
Він додав, що такі дії направлені на дотримання суворого контролю щодо недопущення порушення режиму роботи в закладах освіти та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні належного виконання посадових обов’язків.
Як повідомлялося, на Київщині дві школярки отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла. Трагічний випадок стався 16 лютого в академічному ліцеї "Гармонія".
Того ж дня були встановлені причини отруєння ліцеїсток у Боярці. Семикласниці вжили по 40 таблеток після відео з соцмережі.
Сьогодні стало відомо про стан врятованої дитини. У ліцеї, де все сталося, продовжують розслідувати обставини трагедії.
За фактом отруєння ліцеїсток у Боярці відкрито провадження щодо доведення до самогубства. Провадження перебуває на особливому контролі Київської обласної прокуратури.