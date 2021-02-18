Смертельне отруєння у Боярці: директора ліцею відсторонили від роботи

Буде проведено службове розслідування

Буде проведено службове розслідування

Фото: з відкритих джерел

Міська рада Боярки відсторонила від роботи директора Боярського академічного ліцею “Гармонія” Світлану Сушко, де таблетками смертельно отруїлися студентки.

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Боярки Олександр Зарубін у Facebook.

Міська рада створить Комісії щодо забезпечення сталої виховної роботи в закладах освіти Боярської міської ради, сформує розпорядження міського голови Про проведення службового розслідування та відсторонення від здійснення повноважень за посадою директора закладу освіти”, - пише Зарубін.

Він додав, що такі дії направлені на дотримання суворого контролю щодо недопущення порушення режиму роботи в закладах освіти та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні належного виконання посадових обов’язків.

Як повідомлялося, на Київщині дві школярки отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла. Трагічний випадок стався 16 лютого в академічному ліцеї "Гармонія".

Того ж дня були встановлені причини отруєння ліцеїсток у Боярці. Семикласниці вжили по 40 таблеток після відео з соцмережі.

Сьогодні стало відомо про стан врятованої дитини. У ліцеї, де все сталося, продовжують розслідувати обставини трагедії.

За фактом отруєння ліцеїсток у Боярці відкрито провадження щодо доведення до самогубства. Провадження перебуває на особливому контролі Київської обласної прокуратури.